Nováčková oslavila se svým fotbalistou 3. výročí! Před dvěma týdny dostala kabelku za sto tisíc, teď přibyl další luxusní kousek

Jitka Nováčková s přítelem Timem Foto: Instagram J. Nováčkové

Modelka a youtuberka Jitka Nováčková (28) oslavila třetí výročí vztahu s finským fotbalistou kopajícím v Dánsku Timem Sparvem. Jsou to jen dva týdny, co k narozeninám dostala vysněnou kabelku Chanel za více než sto tisíc korun, nyní přibyl v šatníku další kousek světově proslulé značky.

"Dva a půl roku to byl vztah na dálku, neboli relationshit a ne relationship. A teď poslední měsíce spolu konečně fakt žijeme. To mohlo dopadnout i tak, že si polezeme na nervy a ukončíme to. Jsme rozdílné osobnosti - spontánní extrovert, co chce zažívat nové věci, s plánujícím introvertem, který rád dělá věci tak, jak je zvyklý. Celkem nálož, ale zatím to dáváme," popisuje vztah s fotbalistou Jitka.

"A jak to probíhalo dnes? Navrhla jsem, že si nic nedáme a on s radostí souhlasil. Poprvé v životě jsem opravdu nic, ale nic nekoupila a nevymýšlela. Byla jsem až do dneška ten typ člověka, který i když na Vánoce řeknete - bez dárků! - tak já stejně aspoň lízátko donesla. Pak mi lidi vyčítali, že oni fakt nic nekoupili a cítili se hloupě. Až dnes jsem pochopila, jak hloupě se cítili! Ráno jsem se vzbudila dřív, připravovala snídani a koukám na židli, no a je to tam. On je prostě neuvěřitelnej. Je to černá kráska, která se mi bude hodit na každou akci. Navíc u kabelek miluju řetízky a řetězy, a je z druhé ruky, což mi dělá radost z udržitelnýho hlediska, takže absolutní bingo. Už druhý za posledních 14 dní a upřímně - ty dárky jsou extrémně velký. Je mi hrozně," říká modelka.

A přemýšlela, jak situaci vyřešit. Vzhledem k tomu, že Tim je introvert, dala mu ten největší dárek. Odchod na jeden den z domu, aby mohl být sám se sebou. "Pomocí kartiček jsem mu oznámila, že posekám zahradu a v pátek vypadnu z baráku. A fakt měl radost. Oba jsme odhadli, co v tu danou chvíli ten druhý ocení nejvíc. No a pak? Pak jsme si dali náš společnej piknik v přírodě a seděli na schodech a dělali si ze sebe srandu," dodala Nováčková. ■