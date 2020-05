Petra Janů se raduje: Její domácnost se rozšíří o nového člena

Jeden z pejsků bude brzy členem její domácnosti. Video: Petra Janů

„Byla jsem se teď podívat na štěňátka Bobíka a Maxíka. Bobíka budu mít já a toho druhého dcera mé kamarádky, Adélka. Moc si ho přála. Takže jim vlastně nebude nikdy smutno, protože se poměrně často vídáme,“ uvedla Petra Janů s tím, že pejsek je z prověřené a seriózní chovatelské stanice u Prahy, kde je i psí azyl pro případ dovolené, pobytu v nemocnici a podobně.

Ovšem svého Bobíka zpěvačka jen tak odkládat nehodlá. „To už by muselo být. Naštěstí je kolem mě hodně hodných lidí, kteří by se mi o něj i postarali, kdyby bylo jo nutné. Už se těším, až si pro něj pojedu a užiju si ho přes léto na zahradě. Maltézáčka jsme už kdysi měli, takže vím, do čeho jdu. Jeho obrovská výhoda je, že nelíná, je skladný, přitom povahově úžasný,“ podotkla natěšená Petra Janů. ■