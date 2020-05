7 slavných párů, které odmítají ukazovat svoje děti: Mrkněte na celebrity, které si bedlivě střeží soukromí

Tito slavní netouží ukazovat vlastní děti. Foto: super.cz/profimedia

Být slavnou osobností s sebou nese mimo jiné ztrátu soukromí. To většinou celebrity bez problémů obětují, ale co se týče jejich ratolestí, jsou už mnohdy obezřetnější. Podívejte se na slavné bývalé či současné páry, které se snaží uchránit identitu svých dětí, jak to jen jde.

Mila Kunis a Ashton Kutcher

Jeden z nejsledovanějších párů v Hollywoodu kdysi utajil i vlastní svatbu. V roce 2014 Mila Kunis (36) porodila Ashtonu Kutcherovi (42) dceru Wyatt, k níž o dva roky později přibyl syn Dimitri. Fotografům se párkrát v minulosti podařilo ukořistit fotky jejich dětí, soukromí si však slavný pár střeží velmi bedlivě.

Kristen Bell a Dax Shepard

Dvojice známých komiků Kristen Bell (39) a Dax Shepard (45) je velmi sdílná na sociálních sítích, co se jejich soukromého života týče. Když jde však o jejich dcery Lincoln (7) a Deltu (5), je to úplně jiný příběh. Fotografie dcer sice sdílí, ale nikdy tak, aby jim byl vidět obličej. Herečka se nechala slyšet, že je to proto, že chtějí, aby si dcery sami jednou rozhodly, jestli chtějí být veřejně známé.

Eva Mendes a Ryan Gosling

Eva Mendes (46) a Ryan Gosling (39) jsou notoricky známí tím, že nesdílí prakticky nic ze svého soukromí. Nekonečně dlouho jim trvalo jen potvrdit vztah a dodnes se na společenských akcích neobjevují spolu. Evě se dokonce téměř podařilo utajit obě těhotenství. Je proto pochopitelné, že pár střeží i soukromí svých dcer Esmeraldy (5) a Amady (4). Jejich fotografie zahlédnete jen velmi zřídka.

Scarlett Johansson a Romain Dauriac

Někteří lidé si ani nevzpomenou, že má Scarlett Johansson (35) dceru. Tak dobře se daří nejlépe placené herečce světa chránit její identitu. Dceru Rose Dorothy (6) má s novinářem Romainem Dauriacem (38), za nějž byla provdaná v letech 2014-2017. Páru se podařilo utajit i těhotenství a v médiích se fotky malé Rose zásadně neobjevují.

Natalie Portman a Benjamin Millepied

Oscarová Natalie Portman (38) se sice nedávno pochlubila na Instagramu fotkou s dětmi Alephem (8) a Amalií (3), které má s manželem Benjaminem Millepiedem (42), ale ani na tomto snímku nebyl dětem vidět obličej. Slavný pár zásadně nezveřejňuje věci ze svého soukromí.

Adele a Simon Konecki

Adele (32) nedávno šokovala fanoušky svou neuvěřitelně štíhlou postavou. Proměna zevnějšku přišla po rozchodu s exmanželem Simonem Koneckim (46). Co se ale nezměnilo, je zpěvaččin postoj vůči synovi a médiím. S Koneckim má Adele syna Angela (7), jehož tvář uvidíte v médiích jen velmi zřídka.

Blake Lively a Ryan Reynolds

Blake Lively (32) a Ryan Reynolds (43) se objevili na společenské události s dcerami pouze jednou, a to u příležitosti odhalení hercovy hvězdy na chodníku slávy v roce 2016. Roztomilých dcer James (5) a Inez (3) se sice fanoušci nemohli nabažit, ale slavný pár si to pak pěkně rozmyslel, a od té doby nesdílí fotky ani jedné z nich. V loňském roce navíc přivítali do rodiny třetí dceru, doposud však nesdíleli ani její jméno, natož podobu. ■