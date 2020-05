Tony Shalhoub a jeho žena Brooke Adams prodělali nákazu koronavirem. Profimedia.cz

Představitel puntičkářského detektiva Adriana Monka, herec Tony Shalhoub, oznámil, že on a jeho žena Brooke Adams minulý měsíc prodělali koronavirus. Z nemoci už se oba zotavili. Pro pořad The At-Home Variety Show streamovací služby Peacock herec jako výzvu k opatrnosti natočil video, které odkazuje k jeho slavné roli - Monk v karanténě.

Herec si v něm drhne ruce mýdlem, nosí gumové rukavice, ovoce omývá v myčce, balíky otevírá pomocí teleskopických nůžek, a i při skypování dodržuje dvoumetrový odstup od monitoru. Situace jsou sice vyhnané do extrémů, už několik měsíců však nejde jen o bujnou fantazii scenáristů, momenty vycházejí z hygienických návyků, jež se v době pandemie staly vlastní mnohým z nás.

V závěru videa pak Shalhoub diváky nabádal k opatrnosti a svěřil, že on i jeho žena Covid-19 prodělali. „Doufám, že jste všichni opatrní a dodržujete pokyny. Všichni jsme teď Monkové. Minulý měsíc jsme s manželkou onemocněli tímto virem, a bylo to několik opravdu krušných týdnů. Ale jsme si vědomi toho, že mnoho dalších lidí to má nebo mělo mnohem horší,“ uvedl. ■