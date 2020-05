Něco pro sousedy: Alice Bendová chladí své božské tělo v bazénu většinou naostro

Ví, jak potěšit mužské fanoušky. Foto: Instagram A. Bendové

Už je to nějaký ten pátek, co Alice Bendová (46) odhalila svůj skvostný hrudník před kamerou. Od natáčení erotické scény filmu Kajínek uběhlo deset let a od doby, co provokovala Ondřeje Vetchého ve filmu Báječná léta, uplynulo už neuvěřitelných třiadvacet let. Nyní už sexbomba provokuje nahotou spíše v soukromí svého domova a její ženské zbraně mohou okukovat snad jen zvědaví sousedé.