Češka, která je světovou tváří módního domu Gucci, je nyní bez práce! Kvůli koronaviru nemůže létat na zakázky za milióny

Barbora Fialová Michaela Feuereislová

Koronavirová pandemie zaskočila i českou modelku Barboru Fialovou, která se loni stala tváří světového módního domu Gucci a nadále ve spolupráci pokračuje. Bára byla zrovna v Barceloně fotit kampaň pro zahraniční značku Desigual, když zjistila, že se uzavírají české hranice, a do poslední chvíle netušila, jestli nebude její let zpět do Prahy zrušen. Jako profesionálka ale svou nervozitu na place nedala znát a focení proběhlo na jedničku.