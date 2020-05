Zpět k roušce mezi nohama: Nela Boudová ji nosí i na tváři, ale jen tam, kde je to nutné

Nela Boudová Super.cz

Jak nám herečka svěřila, když jsme ji konečně osobně potkali, celá kauza neusnula, lidé ji stále kontaktují. "Ze začátku to bylo samozřejmě ostřejší. Ale dodneška mi píše na Instagram i Messenger opravdu hodně lidí, zpráv dostávám stovky a snažím se odpovídat. Doufám, že většina lidí se na to, že se sundají roušky, nesmírně těší, že se zase nadechnou. Samozřejmě mi píší zprávy i o hlubších věcech, o tom, že se bojí, že budeme zbaveni svobody, že se nebude tolik cestovat, bojí se očkování, sdělují mi svoje příběhy," řekla nám Boudová.

"Celá ta kauza rouška pro mě byla taková psychologická sonda do života lidí. Je vidět, jak si každý do té fotky naprojektoval to svoje. Samozřejmě některé ženy byly velmi pobouřené, od některých mužů byly zase reakce velmi pozitivní. Musím říct, že jsem byla překvapená sama ze sebe, že tu fotografii, která vznikla v nějaké veselé náladě nad ránem o pár dní dřív, než jsem ji na Instagram dala, uveřejním," dodala.

To, že by roušku, o kterou v první řadě šlo, přestala Nela nosit, tak to zase ne. "Nosím ji tam, kam musím, třeba do obchodu nebo do dopravních prostředků. Dodržuju to tam, kde se domnívám, že je to nutné," upřesnila.

A co kromě roušky jí během nouzového stavu ještě vadilo? "Samozřejmě ty zmatené zprávy od krizového štábu, které se den ode dne měnily. Pak mi vadilo, jak se lidé neuvěřitelně bojí. Cítila jsem, jak je celá společnost pod nadvládou strachu. Sama jsem byla pražskou dobrovolnicí, takže jsem jeden den rozdávala roušky a dezinfekce. Důchodci byli rádi, že to mají, ale podle mě byli nejvíc rádi za to, že si můžou popovídat, protože sociální izolace byla pro určité lidi velmi náročná," uzavřela. ■