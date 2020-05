Hůlka, Vojtko i Matuš se vrací do divadla: Po dvou měsících jdou zpěváci konečně do práce

Bohuš Matuš, Marian Vojtko a Daniel Hůlka Foto: archiv Divadla Broadway

Už v příštím týdnu se za dodržení veškerých opatření obnoví zkoušky muzikálu. „Musím říct, že jsem si za ty dva měsíce volna odpočinul a do práce se moc těším. Za tu dobu, co nás ovládnul koronavirus, se ze mě stal zahradník, kuchař, uklízeč, degustátor nejrůznějších vín, kamarád na telefonu nebo student. Opakoval jsem si texty Kata Mydláře, příští týden začínáme zkoušet, tak už se doufám pomalu vrátíme do běžného života, na který jsme zvyklí,“ řekl nám Marian Vojtko. Do divadla se těší i jeho kolegové.

„Na návrat do divadla se po té pauze samozřejmě těším, ale musím zároveň říct, že jsem se ty dva měsíce vůbec nenudil. Užíval jsem si rodiny, podnikali jsme výlety a hodně jsem odpočíval. Také jsem stihnul zazpívat seniorům, a to udělalo neskutečnou radost nejen jim, ale i mně samotnému,“ dozvěděli jsme se od Daniela Hůlky, který trávil dny především s manželkou a malou dcerkou Rozárkou.

„Když mi volali z produkce Divadla Broadway, že začínáme příští týden zkoušet, tak jsem zajásal. Už mi chybělo nejen zpívání, ale těším se i na kolegy a samozřejmě na diváky. Ačkoli se premiéra Kata Mydláře uskuteční až 1. října, tak se vůbec nenudím, protože aktuálně chystám program koncertu, který se uskuteční 23. června právě v Divadle Broadway. A v době koronaviru jsme měli hodně času věnovat se sobě s mou Lucinkou,“ dodal závěrem Bohuš Matuš. ■