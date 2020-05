Katy Perry přiznala psychické problémy: Nevím, jestli je horší snažit se vyhnout koronaviru, nebo bojovat s depresemi

Katy Perry Profimedia.cz

Fanoušci jí okamžitě začali v komentářích vyjadřovat lásku a podporu. O svou oblíbenkyni se pochopitelně strachují, neboť už v minulosti trpěla depresemi. Katy přiznala, že mezi lety 2017-2018 měla často problémy vůbec vstát z postele.

„V minulosti jsem se s tím dokázala vypořádat, ale teď mě to srazilo tvrdě na kolena,“ uvedla pro lednové číslo indického Vogue. Doplnila také, že snoubenec Orlando Bloom (43) je jí velkou oporou.

„Orlando je jako šalvěj. Když jsme se poznali, řekl, že se budeme navzájem chránit, a opravdu to tak je. Je to vyčerpávající, ale zvládáme to. Nikdy jsem neměla partnera, který by byl ochoten se se mnou vydat na emocionální a spirituální cestu. Je to výzva, protože se musíte postavit všemu, co na sobě nemáte rádi. Je to jako nikdy nekončící očista.“

S Orlandem Katy prý plánovala letní svatbu v Japonsku, nicméně plány jim překazila světová pandemie koronaviru. Je tedy pravděpodobné, že se dřív stane maminkou, než půjde k oltáři. Termín jejího porodu připadá rovněž na léto. ■