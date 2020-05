Bude veselka, nebo ji kvůli koronaviru raději zruší? Muzikálová zpěvačka promluvila o plánování svatby

Veronika Zelníčková Michaela Feuereislová

Dvojice letos v lednu ještě stihla předsvatební dovolenou, na kterou už by teď těžko vyrazili. Jak to má muzikálová zpěvačka nyní s plánováním svatby v době, která velkým akcím příliš nepřeje? „Svatba bude určitě do roka, tedy pokud nepřijde druhá vlna pandemie. Popravdě jsem se ještě před několika týdny bála, že ji budeme muset přesunout na příští rok,“ svěřila se zpěvačka s tím, že veselku nyní opět plánuje.

„Ale momentálně mě už uklidnila i manažerka svatebního objektu, že naše svatba rozhodně proběhne. Snažíme se to brát s Tomem optimisticky. Co se má stát, to se stane,“ prozradila Veronika, která v posledních týdnech nekoncertuje ani nevystupuje v Divadle Broadway, čas jí tedy zbyl alespoň na plánování jejího velkého dne.

„Chtěli jsme hezké počasí, a tak jsme se rozhodli pro srpen,“ svěřila Zelníčková s tím, že zásnuby sice proběhly na hradě Karlštejn, svatba tam ale nebude. „Na hradě určitě ne, ale v obci Karlštejn ano. Chtěli jsme klidné místo v přírodě, které má pro nás nějakou symboliku, a to se nám podařilo,“ dodala zpěvačka, která se už nyní vedle svatby těší na novou divadelní sezónu. ■