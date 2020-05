Už je po všem? ptá se Michelle Pfeiffer z karantény. Dvaašedesátiletá herečka vypadá bez make-upu skvěle

Michelle Pfeiffer Profimedia.cz

Co se péče o pleť týče, nedá prý herečka dopustit na tzv. čistou kosmetiku, vyrobenou z kvalitních produktů a bez chemie. „Má kosmetická rutina je velmi jednoduchá: čistit a hydratovat. To je vše,“ řekla v rozhovoru pro The Oprah Magazine.

Už to skončilo? ptá se herečka z karatnény

Výjimku prý udělá, jen když je na kosmetické židličce a make-up artisté ji připravují na natáčení nebo focení: „Párkrát jsem se zkusila zeptat na organický make-up, ale dívali se na mě, jako bych měla tři hlavy,“ svěřila hvězda filmů Čarodějky z Eastwicku, Frankie a Johnny, Batman se vrací nebo nověji Vražda v Orient expresu.

O tématu stárnutí v Hollywoodu se Pfeiffer několikrát vyjádřila, že i ona ho pocítila, doslova na vlastní kůži. Ovšem čím je starší, tím je prý všechno jednodušší.

„Dosáhnete bodu, kdy jste v pohodě s tím, jak ve svém věku vypadáte, místo toho, abyste se hnali za mládím. A já už ho dosáhla. Jestli bych chtěla vypadat jako ve svých třiceti? To se tedy vsaďte, ale to se nestane a já už ani necítím ten tlak jako kdysi. Je to úleva,“ uvedla herečka s tím, že „atraktivita je především o tom, jak se cítíte“. ■