Eva Holubová (61) se znovu ukázala v plavkách: Ve studené vodě posilovala imunitu

Odhodlaně zapózovala předtím než se ponořila do ledové vody. Foto: Instagram E. Holubové

Životní elán by Evě Holubové (61) mohl závidět každý. Nedávno se pochlubila snímkem z otužování, kde zmínila, že by chtěla zhubnout běháním a ve studené vodě posilovat imunitu. Do svého předsevzetí se pustila s vervou.