Nejdrsnější útok hackera! Kamila Nývltová přišla o Instagram i peníze na účtu v bance

Kamila Nývltová Foto: Petr Kozlík

A bohužel zdaleka nejen to. "Začalo to facebookem, někdo mi přidal fotku teroristy na profilovou fotku. A během hodiny už se na účet nešlo dostat. Krátce poté jsem zjistila, že mě někdo také připravil o peníze na bankovním účtu. Jsou to desítky tisíc, přes padesát určitě. Týden na to už jsem se nedostala ani na svůj Instagram," řekla Super.cz Kamila.

"Měla jsem dvoufázové ověření. Vůbec nechápu, že i toto se dá překonat. Jsem z toho upřímně hotová. Na Instagramu jsem měla před padesát tisíc fanoušků, se kterými jsem komunikovala, přidávala jsem svoji práci, písničky. Bude to dlouhá cesta znovu vybudovat účty na sociální síti. Samozřejmě zkouším žádat Instagram o navrácení, ale moc není kam psát. Proto jsem si vytvořila nový účet," dodala zpěvačka. ■