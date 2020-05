K tomuto luxusního domu dostaví ještě dětský pokoj: Český Ken hledá náhradní matku

Robert Paulat chce dítě, hledá náhradní matku. Super.cz

Loni jsme byli na jeho narozeninové párty, letos jsme českého Kena navštívili ještě před nimi, abychom mu popřáli k jednačtyřicetinám. Jak Robert Paulat sám říká, žije si svůj sen, ale ještě mu něco chybí. Chtěl by dítě. A už pro něj hledá matku.

"Postavil jsem dům, zasadil strom, otevřel kliniku, ale můj život není úplně naplněný. Přál bych si rodinu. Tedy dítě. Hledám si proto surogátní matku. Jde o náhradní mateřství, kdy žena odnosí dítě vlastně jako inkubátor. U nás to není zakázané ani povolené, pohybuje se to v jakési šedé zóně. Ale ve Spojených státech, v Británii nebo na Ukrajině je to legální a už jednám právě s agenturou na Ukrajině," prozradil nám.

Náhradní mateřství neboli surogační mateřství je situace, kdy je embryo biologických rodičů implantováno do dělohy náhradní matky. To znamená, že Robertovým spermatem se oplodní vajíčko dárkyně, takže žena, která je odnosí, vlastně nebude mít s dítětem biologicky nic společného.

"Pak ho dostanu já a budu se o něj starat. V dnešní době už se neřeší, zda dítě vychovává heterosexuální nebo homosexuální pár. Já se chci o svoje dítě dobře postarat, dát mu lásku, vzdělání a sociální jistoty. Pro mě je rodina nad kariérou i byznysem a rád změním svoje současné priority, kdy se jako workholik věnuji práci 14 hodin denně," upřesnil s tím, že počítá i s pomocí partnera, maminka a chůvy.

Ve svém domě na okraji Prahy bude muset pro dítě ještě prostředí upravit a bude dostavovat i dětský pokojíček, pravděpodobně místo jedné z teras. Jak to u Roberta doma vypadá, se můžete podívat nejen ve fotogalerii, ale i v našem videu.