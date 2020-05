Ester Ledecká promluvila o ženiších a o tom, proč musí líbat nohu svému fyzioterapeutovi

Ester Ledecká Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Jednou z neřestí olympijské vítězky Ester Ledecké je prý to, že občas chodí pozdě. To zvlášť blízké opozdilců umí popudit. Její fyzioterapeut si proto vymyslel trest: „Když přijdu o pět minut později, tak mu musím políbit nohu. Když o deset, musím zazpívat českou hymnu,“ smála se Ester v Ranním klubu na Rádiu Expres. Mimochodem - raději prý líbá nohy, než zpívá hymnu.

Zpěv souvisí i s dalším tématem, na které došla řeč, a to na potencionální ženichy. Protože šlo spíš o žert, vyjmenovala Ester hned tři, a to zpěváka Bryana Adamse, od kterého má podepsanou kytaru, a dokonce se potkali v Londýně při focení; dál by skvělá česká sportovkyně nepohrdla kolegou Jaromírem Jágrem, a jako třetího jmenovala rakouského lyžaře Marcela Hirschera. „Ale ten už mi trochu uniká, protože už má dokonce i dítě,“ smála se Ledecká.

Ta na sebe také prozradila, že nesnáší nákupy. Když už by si musela vybrat nějakou věc, kterou by šla koupit, jde si prý pro zmrzlinu. „Dokonce jsem si koupila zmrzlinovač, který teda zatím neumím používat, protože jsem hrozně špatná v kuchyni,“ dodala se smíchem dvojnásobná mistryně světa a dvojnásobná olympijská vítězka. ■