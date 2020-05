Tři žádosti o ruku a tři souhlasy: Michaela Badinková promluvila o svatbě s otcem svých dětí Janem Teplým

Michaela Badinková s partnerem Janem Teplým Herminapress

„Už mě třikrát žádal o ruku, já mu to vždycky potvrdila. Jenže během roku na to není čas a o prázdninách radši jedeme k moři. Jít jenom tak na úřad, to je nuda, museli bychom dát dohromady rodiny. To je náročné,“ řekla Badinková v 7 pádech Honzy Dědka. Uznala ale, že jejím dcerám Evelíně a Emílii by se svatba rodičů zamlouvala. Zatím tedy hlavně z důvodu, že by si mohly obléct hezké šaty. „Dřív se na to hodně ptaly, ale už to asi vzdaly,“ dodala hvězda Ordinace v růžové zahradě.

Na co však její dcery měly zásadní vliv, i když ne záměrně, je hereččina životospráva. Míša totiž byla zarytou vegetariánkou, a až děti ji naučily jíst maso. „Narodili se mi dva masožravci. Evelínka zajídala kuře řízkem. Jako první jsem po x letech ochutnala tatarský biftek – a bylo to strašně dobrý. Neměla jsem ani žádné žaludeční problémy,“ svěřila Badinková s tím, že dle jejího muže jí zkrátka ke čtyřicítce začalo chybět železo. ■