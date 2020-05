Patrik Hezucký má doma české Maledivy: Podívejte se, jak si pyšný taťka užívá

Patrik Hezucký Foto: Instagram P. Hezuckého

Ještě než do Česka vtrhla studená fronta, odletěl moderátor Patrik Hezucký (50) na Maledivy. Tedy aspoň ve svých představách. Má totiž to štěstí, že má doma na zahradě bazén, a tak se mohl naložit do vody a trošku se zasnít.