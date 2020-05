Kde trávil poslední týdny? Vojta Drahokoupil se rozpovídal o tom, co dělá, když nemůže zpívat

Vojta Drahokoupil

„My jsme byli zhruba měsíc a půl na chatě mého dědy, kde jsme sekali dřevo, chodili do lesa a čekali, až to přejde,“ svěřil se zpěvák známý mimo jiné ze show Tvoje tvář má známý hlas. Doufali jsme, že to přejde co nejdřív a že se alespoň v červnu podíváme za vámi do divadel, že zahrajeme nějaká představení a že zahrajeme celé léto plné festivalů a koncertů, bohužel se tak neděje,“ svěřil Vojta, který vedle koncertů se svou kapelou hraje také v muzikálech.

Do těch se vrátí nejspíš až v nové divadelní sezóně, i tak se na něho jeho fanoušci mohou těšit. V rámci projektu Koncerty pro 100 vystoupí v Divadle Broadway pro hrstku z nich. „I přesto jsme rádi, že můžeme zahrát koncert pro sto lidí, připravujeme pro vás speciální show a novou písničku,“ svěřil Vojta, který si po nějakém čase zazpívá 10. června. ■