Česká moderátorka byla hvězdou fitness aerobiku! V sexy oblečku ukázala dokonale vymakané tělo

Veronika Farářová Foto: archiv V. Farářové

„Celé mé dětství rodiče provozovali obchody s dětským oblečením, maminka po nocích kreslila návrhy a logicky pak hotové výrobky zkoušela na mně nebo bráchovi. Focení do časopisů bylo fajn, ale jak vidíte na fotce z přehlídky, módní mola zřejmě nebyla mou vášní,” prozradila Veronika.

„Já žila od malička spíš sportem než modelingem. Milovala jsem gymnastiku i fitness aerobik, později jsem se stala instruktorkou všech možných stylů. A tím pádem jsem vyhledávala spíše soutěže spojené se sportem a stala jsem se Miss Wellness 2006, na klasickou miss jsem nikdy neměla postavu ani výšku,“ upřesnila Farářová, která vedle moderování vede soutěž pro maminky s dětmi Česká Missis.

„Je důležité, aby děti měly stále nějakou náplň, jsem vděčná své mamince za to, jak mě vychovala, a i v těžkých časech mi tvrdou prací umožnila dělat to, co jsem chtěla. Při výběru maminek do finále budeme hodnotit právě i aktivity, kterým se děti věnují. Držím všem palce,” dodala Farářová. ■