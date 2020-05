Heidi Janků vzpomínala na zesnulého manžela: V náhubkové době by narozeniny slavit nechtěl

Heidi Janků myslí na manžela denně. Michaela Feuereislová

Letos v srpnu to budou tři roky, co Heidi Janků (57) opustil manžel. Ivo Pavlík (✝84), po jehož boku zpěvačka žila víc než třicet let, zemřel po dlouhé nemoci v roce 2017. Heidi na svého muže nyní prostřednictvím sociální sítě zavzpomínala, a to v den, kdy by slavil narozeniny.