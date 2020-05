Agáta Prachařová s dcerou Miou Foto: Instagram A. Prachařové

Agáta Prachařová (35) těžce nese, když se načas musí rozloučit se svou dcerou Miou, kterou si samozřejmě bere do své péče i tatínek Jakub Prachař (36).

Modelka přiznala, že odloučení je pro ni těžší než rozvod, protože se jí po dceři moc stýská. „Rozvést se je jedna věc, nikdy ne úplně příjemná, ale vlastně se to dá přežít. Ale nevidět děti pár dnů, to je pro matky fakt šílený, ach jo,“ přiznala na Instagramu u roztomilé fotky malé Mii Agáta, která má doma ještě syna Kryšpína (8) z předchozího vztahu s Mirkem Dopitou.

A s ním prý vychází dobře. S Jakubem je to přeci jen mnohem čerstvější, a tedy i bolestnější. Na odjezdy dcery do tatínkovské péče si Agáta stále úplně nezvykla. Časem to ale určitě bude mnohem lepší. ■