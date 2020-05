Manžel těhotné Veroniky Arichtevy rozněžnil fanoušky dojemným snímkem ze společného focení

Natěšený tatínek ukázal fotku své manželky s bříškem. Michaela Feuereislová

Manžel krásné brunetky přiznává, že za normálních okolností není velký fanda focení, podobně jako každý muž, ale tento moment je pro ně oba zkrátka speciální. „Nemám to focení rád. Ale tentokrát to bylo fakt rychlý a ani to nebolelo,“ napsal režisér k černobílému snímku, kde na něm těhotná manželka odpočívá a on ji víská ve vlasech.

Režisér seriálů Vyprávěj nebo První republika už je zkušeným tatínkem. Z předchozího vztahu má syna Teodosia, který se na dalšího člena rodiny těší. Veronika na sociálních sítích nedávno sdílela dojemné video, na kterém velký bráška vypráví svému nevlastnímu sourozenci pohádky do bříška. ■