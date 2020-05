Tenhle vymakaný fešák je přítel Simony Babčákové: Fitness trenér cvičí i s dalšími hvězdami. Ukázal se nám do půl těla

Jan Adensam Super.cz

"Je pravda, že jsem se k nim dostal díky mojí přítelkyni, ale jsou to všichni fajn lidé a svého trenéra poslouchají stejně jako režiséra," smál se Jan, jehož jsme potkali na domácím natáčení s herečkou Simonou Praskovou, kde si zahrál jejího osobního trenéra. "Se Simonou makáme dvakrát třikrát do týdne osobně a ještě jí posílám videa, aby mohla cvičit každý den," upřesnil, že hereččiným trenérem je i ve skutečnosti.

Trénoval například i Marthu Issovou (39) do filmu Zátopek, v němž si zahrála Dana Zátopkovou. "Tři měsíce před tím, než začala házet oštěpem, jsme začali makat na pevnosti zad a pevnosti středu těla. Musela se zpevnit, než začala házet s Rudou Černým na Julisce (pražský atletický stadion - pozn.), aby si ta záda neurvala. Ono to nevypadá, ale tenhle sport je strašně těžký," vysvětlil nám Adensam, jenž Marthu i jejího partnera režiséra Davida Ondříčka stále trénuje i v soukromí.

Jan pracuje i s dalšími herci z Dejvického divadla, jako je Tomáš Jeřábek nebo Klára Melíšková (48) či její partner, režisér Viktor Tauš. Vypadá to, že už není osobním, ale spíš rodinným trenérem. "Je to taková jedna sociální bublina, dá se říct. Je to skvělé. Ti lidi jsou super a je to velmi příjemná komunikace," chválil si své klienty. ■