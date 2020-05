Už to nemohla vydržet: Prachařová vzala kadeřnictví útokem a už je z ní zase blondýnka

Mariana Prachařová Foto: Instagram M. Prachařové

Už před vyhlášením nouzového stavu ale avizovala, že se kvůli pracovním aktivitám hodlá vrátit zpět ke své přirozené barvě. Nicméně s tím musela chvíli počkat. Poslední dva měsíce totiž mohla Mariana na návštěvu kadeřnictví zapomenout. A tak jakmile v pondělí mohl salon, ve kterém experimentuje s účesy, konečně otevřít, byla první zákaznicí.

„Blond je zpět. Tuhle barvu jsem měla mít už tak měsíc, ale karanténa mi to překazila, a tak jsem s tou hnědou, co se mi postupně vymývala, musela vydržet dýl. Teď ke konci už jsem odpočítávala dny a sledovala, kdy nám ty kadeřnictví zas otevřou. A je to tady,“ svěřila se Prachařová, která v kadeřnickém křesle strávila celý den.

„Musela jsem se jim tam samozřejmě vetřít hned první den a donesla jsem holkám nějaký dorty, aby jim to první den v rouškách a štítech líp utíkalo. Strávila jsem tam pomalu celý den, aby z té hnědé vzniklo tohle, ale je to hotový a já jsem šťastná. Ta hnědá mě bavila a fakt jsem se v ní cítila dobře, ne že ne. Mám ráda změny, ačkoliv se jich bojím, ale už jsem to chtěla být zase já,“ prohlásila Mariana, která se vrátila k barvě, ve které jí to sluší nejvíc. ■