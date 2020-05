Zamilované fotky v měsíci lásky: S tímhle fešákem chodí úřadující nejkrásnější dívka světa Karolína Kokešová

Karolína s přítelem Davidem Foto: archiv K. Kokešové

Úřadující vítězka světové soutěže krásy Miss Global Karolína Kokešová (24) je téměř tři roky zamilovaná do svého přítele, podnikatele Davida Snášela. Ačkoli na svatbu zatím nepomýšlí, věří, že David je muž jejího života. Dokáže jí totiž dát přesně to, co od muže potřebuje.

Většina žen a dívek v průběhu doby mění svůj postoj k tomu, co je pro ně u mužů zásadní, Karolína má již od puberty jasno.

„Pro mě jako pro ženu je velmi důležité cítit se v bezpečí. Cítit, že můj partner není žádná bábovka, zastal by se mě v každé situaci a vždy mě podpoří, to je asi to, co vyhledávám odjakživa,“ prozradila kráska a rovnou dodala, že vizuální stránka pro ni není prioritou: „Co se týče fyzična, tak asi nemám vyhraněný, oblíbený typ, co se mi líbí. Líbí se mi muži charismatičtí, kteří jsou osobnosti a jsou chytří. Musím si s ním mít o čem povídat a smát se,“ vysvětluje Karolína.

„Chlap by měl zastávat roli chlapa a tu pozici mu s radostí přenechám a nechám ho mě hýčkat a být gentlemanem,“ usmívá se Kokešová.

Karolína je také jednou z porotkyň soutěže, která hledá opravdové muže – Český chlap. „Soutěž Český chlap není jen o nagelovaných frajírcích, má větší hloubku a nedělá z chlapů holky. Myslím, že každá zkušenost v životě je přínosem, a proto bych určitě každému muži doporučila se přihlásit,“ dodala třetí nejkrásnější dívka Česka a vítězka světové soutěže krásy Miss Global. ■