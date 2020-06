Dva rozvody, fotky pro Playboy a řada skandálů. Kariéru Partyšová ale startovala v křesťanském magazínu

Slaví dvaačtyřicáté narozeniny. Herminapress

V úterý 9. června slaví Gabriela Partyšová (42) dvaačtyřicáté narozeniny. Nyní je sympatická brunetka známá hlavně jako tvář televize Nova. Už se ale trošku pozapomnělo na to, že má mnohem pestřejší pracovní minulost.

Snad ani její skalní fanoušci možná ještě nepamatují, že Gábinin televizní debut se odehrával po dovršení plnoletosti v publicistickém pořadu Souvislosti v České televizi. Moderátorka s úsměvem často připomíná, že jako mladá také moderovala Křesťanský magazín. „Tuhle nabídku jsem dostala od šéfa České televize v Brně. Myslela jsem si tenkrát, že si mě s někým spletl. Takový magazín mě opravdu v mém náctiletém období nelákal. Práci jsem přesto vzala a asi půl roku uváděla,” směje se Partyšová, která už za svou kariéru stihla mnoho.

Zkoušela se prosadit jako zpěvačka, hrála si na dvojče a každé z nich moderovalo vlastní pořad, nafotila fotky pro Playboy, objevila se v seriálech Vyprávěj a Četnické humoresky či v posledním filmu Jiřího Menzela Donšajni.

Partyšová je dlouholetou tváří televize Nova, ale málokdo si vzpomene, že řadu let působila na Primě. „Novu znám od dob, kdy byla ještě miminkem, a na čas jejího zrodu moc ráda vzpomínám. Mnohé jsem se tam naučila,” říká Partyšová, kterou už dva měsíce diváci kvůli karanténním opatřením nevídají ve Snídani s Novou. „Je to tak. Čekám, až se opatření uvolní a opět se zařadím do pracovního procesu,“ říká moderátorka.

Gabriela se ale v tomto období nenudí. „Procházím kurzem všímavosti, který nám dovolí získat bezprostřední přístup k naši vnitřní síle a zlepšení celkového zdravotního stavu. Ten vede naprosto skvěle profesionální lektor Michal Dvořák,“ říká s nadšením činorodá Gabriela Partyšová, která si nedávno stihla k čtyřicátinám nadělit lektorský kurz jógy a nedávno začala se cvičením bikram jógy pod vedením Terezy Bonnet. ■