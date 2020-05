Čestmír Řanda ml. náhle zemřel. Michaela Feuereislová

Herec a scénograf Čestmír Řanda ml. zemřel. Bylo mu 60 let. O jeho smrti informoval na Facebooku spisovatel a hercův kamarád Jan Bauer. „Dnes odpoledne zemřel v Liberci můj dobrý kamarád, herec, scénograf, producent a výtvarník Čestmír Řanda ml. Stále to ještě nemohu pochopit a je mi to moc líto,“ napsal Bauer.