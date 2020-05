Romana Pavelková se rozvádí. Foto: Jiří Šujanský

„Snažila jsem se to co nejdéle držet pod pokličkou, ale je to tak. Rozvádíme se. Není to kvůli tomu, že by jeden z nás potkal někoho jiného. Byli jsme spolu osm let a šest let manželé. Změnily se nám ale představy o životě a priority a raději jsme se rozešli, než abychom se začali nenávidět,“ svěřila se Super.cz modelka, která od manžela odešla se synem Maxíkem.

„Loni v létě jsem s Maxíkem odešla, už to bude rok. Bydlíme nyní v Praze, kde nastoupil i do školky. Od té doby nějakým způsobem fungujeme. Syn se nám povedl a oba nás miluje a musíme se nyní jen dohodnout, jak ho bude Milan vídat, chce samozřejmě co nejvíce,“ svěřila se Romana, která se musí nejdříve s manželem domluvit na péči a následně budou rozvedeni.

„Rozešli jsme se jako přátelé a máme oba rozum a víme, že nás má syn rád, rozhodně to chceme vyřešit vše v klidu už kvůli němu. Beru to ale samozřejmě jako svoji životní prohru, ale to se stává,“ dodala modelka s tím, že nechce podstupovat soudní tahanice a doufá, že se vše brzy vyřeší. ■