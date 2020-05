Slevy až 6 000 korun na elektroniku. Samsung znovu otevírá prodejny

Po přestávce znovu otevírá své značkové prodejny. Při této příležitosti pro zákazníky připravil několik výjimečných akcí, díky nimž můžete získat výrazné slevy na nákup elektroniky a další výhody. Nabídky jsou časově omezeny a týkají se mobilů, chytrých hodinek, ale také třeba televizorů a bílé techniky.

Získejte zpět až 6 000 Kč

Při koupi některých telefonů řady Galaxy A, Galaxy Note a Galaxy S nebo hodinek Galaxy Watch můžete nyní ušetřit až 6 000 Kč, které získáte po nákupu zpět, pokud se do 24. května 2020 registrujete na stránkách www.samsung-bonus.eu (kde získáte také podrobnější informace o akci) a zadáte detaily zakoupeného produktu společně s účtenkou od nákupu. Samsung vám poté do 35 pracovních dní pošle konkrétní částku zpět na účet. Každý zákazník může tuto nabídku využít maximálně u dvou produktů.

Přehled, kolik peněz můžete získat zpět při nákupu konkrétních produktů: Galaxy Note10+ (6 000 Kč), Galaxy S10+ (6 000 Kč), Galaxy Note10 Lite (4 000 Kč), Galaxy S10 Lite (4 000 Kč), Galaxy A71 (3 000 Kč), Galaxy A51 (2 500 Kč), Galaxy Watch 46mm (1 000 Kč), Galaxy Watch 42mm (1 000 Kč), Galaxy Watch Active (1 500 Kč), Galaxy Watch Active2 44mm (1 000 Kč), Galaxy Watch Active2 40mm (1 000 Kč).

Akce Vyměň starý za nový, nyní s bonusem

Samsung zároveň přichází s oblíbenou akcí Vyměň starý za nový, nyní se speciálním bonusem. Pokud například chcete zakoupit nejnovější smartphone z řady Galaxy S20, můžete ho získat již od 9 990 Kč. Původní cenu telefonu totiž můžete snížit jednak díky výkupu svého staršího telefonu, ale Samsung Vám přidá ještě bonus ve výši až 4 000 Kč. Kompletní přehled a pravidla akce naleznete na webu www.novysamsung.cz. Tento speciální projekt trvá do 30. června 2020 nebo do vyprodání zásob.

Nákup bez starostí – možnost vrátit zboží až 90 dní

Vybrané zboží značky Samsung, které si zakoupíte do 30. června tohoto roku, můžete vrátit až do 90 dnů (max. však do 28. září 2020) bez udání důvodu a bude vám zpět vyplacena plná cena produktu. Možnost vrácení zboží se vztahuje na televizory, soundbary, ledničky, pračky, sušičky, kombinované pračky se sušičkami, vysavače, vestavěné produkty i mikrovlnné trouby a řídí se podmínkami a procesy konkrétního prodejce.

Nakupovat tak můžete bez obav z budoucnosti, kdy by se vaše finanční situace mohla zhoršit, nebo když prostě jen nevíte, zda vám daný produkt bude vyhovovat. Pokud se rozhodnete výrobek vrátit, nikdo nebude zjišťovat důvody a peníze získáte automaticky zpět.

Uvedené akce platí při nákupu ve značkových prodejnách Samsung, na www.samsung.cz a u dalších vybraných prodejců elektroniky.

Prodavači mají roušky, vystavené produkty se dezinfikují

Znovuotevření značkových prodejen Samsungu se neobešlo bez přísných bezpečnostních opatření. Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit roušky a vystavené produkty pravidelně dezinfikují, stejně jako prostory prodejen. Standardní prémiové služby však zůstávají zachovány beze změny. Odborně vyškolený personál převede kompletní data ze starého telefonu na nový, poradí s výběrem, odstraní technické problémy a pomůže s nastavením zařízení. Stejně tak je možné na místě domluvit nákup na splátky, prémiový servis nebo další speciální služby.

Značkové prodejny Samsung se nacházejí v Praze (Centrum Černý most, Westfield Chodov, OC Nový Smíchov, Palladium), Brně (OC Olympia), Ostravě (Forum Nová Karolina), Plzeň (OC Olympia), Hradec Králové (Futurum Hradec Králové).