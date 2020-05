Modelka o vztahu s nejznámějším českým rybářem: Nemohli jsme fungovat jako partneři, ale zůstali jsme přátelé

Eliška Bučková se v karanténě nenudila. Super.cz

Na projektu Eliška pracuje se svým bývalým partnerem Jakubem Vágnerem. Zajímali jsme se o to, jestli ji spolupráce se známým rybářem nedělá po rozpadu vztahu vrásky na čele.

„Věděli jsme, že spolu nadále nemůžeme fungovat jako partneři, ale po pracovní stránce s Kubou nemáme problém. Naštěstí se nám to podařilo vybalancovat. Jsem ráda, že spolu můžeme fungovat jako přátelé a že spolu můžeme nadále pracovat,“ vysvětluje modelka.

Na táboře funguje Bučková jako hlavní vedoucí, celý projekt sama vymyslela. „Kuba mi dal jen zázemí a své jméno, protože děti ho mají rády. Ale veškerá zodpovědnost je na mně,“ říká.

Vlastní děti si Bučková zatím nemá, ale jednou by si je velmi přála. „Miluji děti. Pokud by to bylo jinak a dělala bych to jen pro peníze, tak by to bylo poznat. Děti to vědí, a proto se nám už čtvrtý rok vrací asi devadesát procent účastníků, což je obrovský úspěch,“ říká Eliška Bučková. ■