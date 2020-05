Koronavirová nákaza přišla pro Elišku Bučkovou v pravý čas: Malinko se mi to hodilo

Eliška Bučková během první práce po dlouhé době. Super.cz

Do skupiny lidí, kteří ocenili klidové období během koronavirové pandemie, patří Eliška Bučková (30). Modelka se totiž těsně před vládou vyhlášenými omezeními přestěhovala do nového bytu, a tak měla během dvou měsíců pracovního vzduchoprázdna o zábavu postaráno.

„Malinko se mi to hodilo, protože jsem se na začátku karantény stěhovala ze starého bytu do nového. Stěhování mi zabralo asi tři týdny. Část věcí jsem si nechala, část jsem odvážela na Moravu do Strážnice pro mé sestry,“ říká Eliška, která se přestěhovala do nového bytu se svými dvěma fenkami.

Ani po zbytek karantény se ale Bučková nenudila. Denně modelka pracovala na své postavě a fungovala v produkční rovině. „Vymýšlela jsem nové projekty a pracovala jsem na přípravě tábora Katlováček,“ připomíná Eliška projekt, na kterém pracuje se svým již bývalým partnerem, rybářem Jakubem Vágnerem. „Musela jsem zajistit vše od jídla přes hygienu a organizační věci až po animační program. Měla jsem na to letos prostor, na rozdíl od minulých let, kdy jsem vše dělala na poslední chvíli,“ říká Eliška Bučková, kterou jsem zpovídali těsně před znovuotevřením obchodního centra u Ruzyňského letiště. ■