Stále single? Dara Rolins řekla, co ji pojí s tímto o polovinu mladším zajdou

Je to skoro dva roky, co je Dara Rolins (47) single. Kdykoli se tak popová diva přiblíží na méně než metr k nějakému muži, fanoušci a některá média okamžitě začnou spekulovat, zda jde o jejího nového partnera. Před začátkem koronavirové pandemie padla karta Černého Petra na rappera Dalyba (25).

Mladý slovenský umělec, občanským jménem Dalibor Štofan, totiž s Darou natáčel klip k písni Hello Kitty v New Yorku - a senzace byla na světě. Jak to mezi nimi tedy doopravdy je?

„Máme společnou jen písničku,“ rozesmála se zpěvačka během našeho rozhovoru. „Já se cítím vždycky tak legračně, když musím před kamerou jednou za čas vysvětlit, s kým jsem a s kým nejsem,“ uvedla Dara. „S kým jsem, je výhradně jen moje věc. Jsem ale sólo,“ uzavřela toto téma.

Srdci Dary Rolins je nejbližší její dcera Laura a žádný muž zde zatím prý nemá místo. „Jsem ráda, že jsem si Laury užila. Všichni mě straší, že během puberty to bude náročné a všechno to rychle proletí,“ říká Dara Rolins. ■