Jessie J Profimedia.cz

„Matky, které mají jedno dítě, deset dětí, matky, které adoptovaly, osvojily si děti, které se zoufale snaží otěhotnět, podstupují umělé oplodnění, mladé maminky, starší maminky. Matky, které mají problémy počít, nechávají si zmrazovat vajíčka, maminky, které jsou v očekávání, ty, které prodělaly těžkou ztrátu, jste silné. Nikdy nezapomínejte na sílu, která ve vás dřímá,“ rozepsala se zpěvačka.

Jessie se netají tím, že by se jednou ráda stala matkou, i když to nepůjde přirozenou cestou. „Pořád věřím na zázraky. A jako žena vím, že se to nestane přes noc. Je to proces,“ řekla britskému Mirroru.

Jessie randila s Channingem Tatumem (40) s pauzou téměř dva roky, ovšem minulý měsíc se opět začalo mluvit o rozchodu. A tentokrát definitivním. Vztah se jim údajně slepit nepodařilo. Slavný pár však rozchod zatím nepotvrdil, stejně jako nikdy nepotvrdil předchozí pauzu. ■