Ilustrační foto Profimedia.cz

Opraváři pouličních lamp to rozhodně nemají jednoduché. Následující video jasně dokazuje, že by někteří pánové měli radši dělat ve dvou a jistit se. I když, kdo by počítal s tím, že se ohne kovová lampa? Opravář z videa měl opravdu velké štěstí a na nečekanou situaci zareagoval pohotově.