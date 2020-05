America Ferrera porodila druhé dítě. Profimedia.cz

Herci America Ferrera a Ryan Piers Williams se stali dvojnásobnými rodiči. Po klukovi mají holčičku.

„Lucia Marisol Williams přišla 4. května, aby mě na Den matek mohla políbit a obejmout. Máma, táta a velký brácha jsou nadšení, že ji mohli přivítat v rodině,“ představila herečka svou dceru světu.

Spolu s oznámením o narození dítěte vyzvala své fanoušky k charitativní činnosti. Konkrétně k podpoře nadace Yes We Can, která zajišťuje bilingvní programy pro děti migrantů na americko-mexické hranici. ■