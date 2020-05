Tři týdny byl doma zavřený se svojí krásnou modelkou: Teď si Kazma sám roli modela vyzkoušel

Kamil Kazma Bartošek si vyzkoušel roli modela. Super.cz

Sám s nadací v jednom ze svých projektů spolupracoval, i sám dobročinné aktivity pod hlavičkou své One Man Foundation rozvíjí. "Vyrobili jsme několik tisíc roušek a rozváželi je zadarmo po nemocnicích, LDN, dětských domovech, všude, kde v tu dobu chyběly, a děláme to dodnes," vysvětlil. "S nadací ALSA jsme spolupracovali v rámci našeho posledního dílu One Man Show, který jsme dělali o Michalovi, který touhle nemocí trpí. A tuhle problematiku budeme řešit i celý následující rok," upřesnil.

Když jsme se ho ale ptali, jak se cítí v roli modela, svůj pověstný humor neztratil. "Myslím, že se k tomu roky schylovalo, protože sami musíte vidět, že ta vizáž je čím dál lepší. Bylo to nevyhnutelné, stal se ze mě v podstatě trendsetter," smál se Kazma, který má na sociálních sítích přes půl miliónu sledujících, kteří ho samozřejmě kvůli oblékání nesledují.

Trému před focením neměl. "Tu mám před úplně jinými věcmi. Přijdete, udělá se cvak cvak a zase odejdete. Nepovažuju to za něco, na co bych se musel připravovat," domníval se. Z toho by asi neměla radost jeho partnerka Andrea Kalousová, která se modelingem živí. "U ní je to pochopitelně jiné, protože je supermodelka. Ode mne nikdo ani žádný výkon nečeká," uvedl to na pravou míru Kazma.

A jak vůbec s půvabnou Andreou prožívali karanténu? "Teď už jsme v rámci možností zpátky v pracovním procesu, makáme na další věci, která zanedlouho spatří světlo světa. Ale tři týdny jsme byli zavření doma a nechodili ven. A přes to všechno, kolik problémů to všem způsobilo, musím říct, že jsem si ten klid tak trochu užil. A myslím si, že i Andrejka. Bylo nám spolu doma dobře, po dlouhé době jsme se takhle každý den viděli a bylo to super," uzavřel. ■