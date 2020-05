Nikol Švantnerové chodí na sociální síti drsné zprávy: Za tohle na ní nenechali nit suchou!

Nikol Švantnerová Super.cz

V karanténě také vyjela se svým vlastní programem, jak se za 90 dní dostat do dokonalé formy. A pořádně to od řady svých sledovatelů schytala. Jak může radit s cvičením a jídelníčkem holka, která nic podobného nevystudovala, ptali se ti slušnější. Drsné zprávy a hejty čekala.

"Počítala jsem s tím. Mám pocit, že s čímkoli člověk přijde, nemůže mít jen pozitivní reakce. To, že přišly hejty, to se dalo čekat. Ano, nemám vystudovanou školu na výživové poradenství a fitness. Nemůžu lidem radit, co mají jíst. Ale lidé nevidí, že jsem v tom nebyla sama. Že kolem mě byli odborníci. Samozřejmě mě to zamrzelo, ale jsem zvyklá v této branži na leccos," říká Nikol.

"Minulý rok jsem se vypracovala do top formy. Hodně si toho lidé na Instagramu všimli a ptali se mě na rady. Nešlo odpovídat každému zvlášť, proto jsem sehnala tým lidí, který mi s mým projektem, jak se dostat do formy, pomohl. Stál nade mnou trenér, který kontroloval správnost cviku. Jídla která mám ráda, jsem dala výživovým poradcům, kteří sestavili správný jídelníček," brání se Švantnerová útokům.

"Jsem normální holka, vypracovala jsem se ke svému tělu z domova, s podložkou a normálními domácími pomůckami. Nezavděčím se všem a ani nechci. Až člověk, který si to vyzkouší, může říct svůj názor. Ne lidé, kteří jen mačkají tlačítka na počítači. Jsem ráda, že množství lidí, kteří mi věří a chtějí podle mě makat, je obrovské množství. Ti pak mohou říct, zda to funguje, nebo ne," dodala modelka. ■