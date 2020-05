Patricii Pagáčovou kritizují v SuperStar: Hodnotím neobjektivně, jako diváci doma na gauči

Patricie Pagáčová přiznává, že nehodnotí objektivně, ale podle srdce. Super.cz

Vyčítají jí, že není žádná zpěvačka a její hodnocení jako porotkyně SuperStar se mnoha divákům nelíbí. Z hejtů si ale herečka Patricie Pagáčová (31) už nic nedělá a diskuze na stránkách soutěže ani nečte. Sama už na začátku měla obavy, zda do show kvůli tomu, že není profesionálka, vůbec jít. Teď ji to ale baví a své účasti nelituje.

"Myslím, že svoji roli plním tak, jak mám. To znamená, že lidi hodnotím podle svého pocitu a svých dojmů. Tak jak to dělají lidi doma na gauči. Když si řeknou, že někdo třeba zpívá dobře, ale je nesympatický. Tak to prostě je. Řídím se svým srdcem a jsem, podle mě, spravedlivá. Samozřejmě to není objektivní, protože se řídím sebou a půlka lidí s tím souhlasit nemusí," míní Patricie.

Do hudebního světa se ovšem drát nehodlá. "Zpívám si stejně jako dřív. Ostatně ty hejty jsou i o tom, že neumím zpívat. Ale já mám hudební sluch, což diváci možná nevědí. Poznám, když někdo zpívá falešně. Ambici být zpěvačkou ale nemám. I když, kdyby přišel třeba nějaký duet, asi bych se nebránila. Ale nevyhledávám to, touhle cestou se nepotřebuju vydávat. Mojí doménou a platformou je herectví a u toho zůstanu a zpěvákům do řemesla fušovat nebudu," míní. ■