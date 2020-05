Producent Janis Sidovský: Královny popu až příští rok, Noc na Karlštejně i 4 Tenoři mají šanci už letos v létě

Janis Sidovský přesouvá některé z projektů až na příští rok. Super.cz

Mezi producenty, kteří řeší, jak to bude s nasmlouvanými akcemi kvůli vládním opatřením, kdy od června se budou moci konat s počtem diváků do 500, je i partner zpěváka Pavla Vítka Janis Sidovský. Už v tuhle chvíli je jasné, že velkolepý jubilejní koncert Královny popu se letos konat nebude. Věří ale, že muzikál Noc na Karlštejně i seskupení 4 Tenoři svoji tour po hradech a zámcích pojedou.

"Noc na Karlštejně každopádně nebude na Karlštejně, protože ten je letos v částečné rekonstrukci. Určitě by měl vyjít červencový termín, který se koná na Konopišti, to jde o koncert 4 Tenorů, ale doufám, že opatření se dál rozvolní a budou moci být akce i pro 700 až 800 lidí, tak se snad budou moci uskutečnit i další vystoupení, kde kluci představí i ukázku z nového alba, které má vyjít na podzim," doufá.

Červnový koncert Královny popu v opeře se slavnými dámami českého šoubyznysu bude každopádně přeložen. "17. června jsme měli oslavit 20 let Královen popu s hvězdnými jmény jako Ewa Farna (26) nebo Monika Absolonová (43) a řada dalších. Ta akce se připravovala přes rok. Můžu exkluzivně prozradit, že ji uskutečníme v červnu o rok později a koncert se bude konat v O2 areně, protože zájem je opravdu velký. Vystupuje tam přes 80 lidí i s tanečníky a muzikanty, takže je těžké dát to dohromady," upřesnil Janis s tím, že koncert bude věnován nadaci Kapka naděje Venduly Pizingerové (48).

Na to konto jsme se bavili i o tom, zda mu některé z účinkujících neudělají čáru přes rozpočet a třeba neotěhotní. A to nejen v tomto projektu. "Tak Vendula, doufám, dorazí už i s novým přírůstkem. Další těhotnou máme v Noci na Karlštejně, to jde o Ivanu Korolovou (31), která, pokud vystoupení budou, v červenci sice bude chybět, ale v srpnu už slíbila opět naskočit. Ostatně pár dětí v Noci na Karlštejně už máme, například od Marie Křížové nebo Tomáše Smyzcky," smál se producent. ■