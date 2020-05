Vicky Pattison Profimedia.cz

Hvězdička z reality show Geordie Shore se rozpovídala o svém vztahu s Ercanem Ramadanem (26), se kterým tráví karanténu. Pro The Sun uvedla: „Jsem s mužem, který je tak milující, že začínám být nesvá z toho, že bych měla otevřít dveře a opustit izolaci. Ne kvůli velikosti své zadnice, ale kvůli mé hlavě, protože on mi dodává lepší pocit ze sebe samotné.“

„Stále se se mnou chce líbat, i když nejsem nalíčená, a pořád mi sahá na zadek. Neustále chce sex. Myslím, že je zamilovaný do toho, jaká opravdu jsem, ať vypadám jakkoliv. Vidí ve mně osobu, kterou miluje, a to jsem nikdy předtím nezažila,“ svěřila Vicky.

Ta ale netvrdí, že je to během karantény vždy lehké: „Je to náročné, a to ať jste spolu 20 let, nebo 20 týdnů. Pokud by mi někdo chtěl tvrdit, že je to stále jen zalité duhou, tak tvrdí s*ačky.“ ■