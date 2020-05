Takhle to vypadá v posteli Ozzyho a Sharon Osbourne: Mají doma pěknou divočinu

Sharon, Ozzy a Kelly Osbourne Profimedia.cz

Na snímku, který přidala na svůj instagramový profil Sharon, ukázali, jak to vypadá u nich v posteli. Spolu s nimi si tam hoví také jejich 9 pejsků. To je ale pořádný zvěřinec.

V minulém týdnu se Sharon vyjádřila ke zdravotnímu stavu svého manžela, který je prý nyní v dobré náladě a daří se mu dobře. Ozzy bojuje s Parkinsonovou chorobou, s čímž se světu svěřil v lednu letošního roku.

„Nebudu tu už dalších 15 let nebo podobně dlouho, ale nepřipouštím si to. Přemýšlím někdy o tom, kdy se můj čas naplní? Myslím na to, ale netrápím se tím. Smrti se nebojím,“ přiznal před časem zpěvák magazínu Kerrang!. Jeho žena je mu velkou oporou a smečka domácích mazlíčků jisté také. ■