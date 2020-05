Strach a pocit marnosti: Sabina Laurinová popsala, co pro ni bylo v karanténě nejtěžší

Sabina Laurinová Herminapress

Za nejtěžší matka dvou dcer považovala nutnost domácí výuky. „Byla jsem kuchařka, uklízečka a učitelka. A to bylo asi to nejhorší. Nejsem si jistá, jestli se nám dosud podařilo najít systém. Klobouk dolů všem rodičům, kteří to s dětmi zvládali, navíc pokud měli práci,“ říká Laurinová.

Během karantény, kterou zodpovědně dodržovala, si herečka prošla několika fázemi od strachu o blízké, někdy skoro až do deprese, po pocit marnosti. „Odtržení od rodiny mi nedělalo dobře také proto, že to ovlivnilo i troje narozeniny v rodině, moje, maminčiny i dceřiny. To jsou chvíle, kdy chcete, aby rodina byla pohromadě. A najednou to nešlo,“ uvedla. Jako pozitivní vnímá fakt, že si začala více vážit běžných věcí.

Vystupovat alespoň skrze internet herečka potřebu neměla. „Spíš jsem se uzavřela do sebe. Samozřejmě, že jsme si volali s nejbližšími přáteli, postěžovali jsme si, že nevíme, co bude, ale přílišný kontakt jsem nevyhledávala. Využila jsem té vzácné možnosti být uzavřená,“ svěřila.

Nyní už Laurinová zmíněný seriál opět natáčí. „V ateliéru je daleko méně lidí. Všude jsou roušky, dezinfekce, mýdla. Štáb je omezený, kameramani mají roušky. Natáčení je tišší, klidnější, komornější,“ popsala jeho průběh. ■