Po dvou měsících se těší do práce: Marian Vojtko už v květnu nebude jen lelkovat u sebe na zahradě

Marian Vojtko poslal pozdrav.

Už dvě měsíce je stejně jako řada dalších umělců i Marian Vojtko (47) bez práce. Přestože se vládní opatření kvůli koronaviru začínají rozvolňovat, zpěvák stále ale nemůže vystupovat tak, jak by chtěl. S novým nařízením ale i tak bude moci zazpívat alespoň hrstce svých příznivců.

Z pohodlí svého domova, kde poslední týdny trávil veškerý svůj čas, poslal zpěvák také pozdrav. „Já už se trochu začínám nudit, a tak jsem si pořídil tuhle ptačí klec, a to protože jsem si chtěl vyzkoušet, jak se takový pták v kleci má,“ svěřil se zpěvák s tím, že už se po dvouměsíční pauze pomalu začíná těšit do práce.

„Chtěl bych vás pozvat na květnové koncerty do Divadla Broadway. Budou to Koncerty pro 100, kde vystoupí spoustu umělců na podporu divadla,“ svěřil se Marian, který si po pauze zapívá pro sto diváků už 18. května, v dalších dnech tak budou mít možnost i jeho kolegové z divadla. Pro zpěváka, který trávil nyní většinu času doma na zahradě nebo natáčením videoklipu se svým kolegou Vaškem Noidem Bártou, to tak bude po více než 2 měsících pořádná změna. ■