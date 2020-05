Na letošní Den matek Nikol Moravcová jen tak nezapomene: Sáhla si na dno svých sil

Moderátorka přenesla virózu na svou malou dcerku a zažily doma peklo. Michaela Feuereislová

„Chytla jsem asi nějakou střevní virózu a bohužel to odnesla i malá. Od půlnoci zvrací obloukem, neudrží v sobě žádný lék (ani mlíko) a do toho máme obě horečku. Tímhle dnem jsem si teprve zkusila, co znamená sáhnout si na dno svých sil,“ svěřila se blondýnka.

„Když musíte přihlížet, jak se to malý stvoření trápí, neustále převlíkat oblečení / povlečení, vytírat, přebalovat, a to máte co dělat sami se sebou. Nejde už jen tak říct: Promiň, ale musím si lehnout, jsem vyčerpaná,“ popisuje své útrapy Nikol, které naštěstí se vším pomáhá manžel Karol. I proto si blogerka dle vlastních slov mnohem víc váží všech maminek, které v životě zvládají mnohem vážnější a náročnější situace.