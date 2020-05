Těhotná Vendula Pizingerová se dojala u vzpomínky na maminku, která podlehla vážné nemoci

Vendula Pizingerová s maminkou a rodinným přítelem. Profimedia.cz

Letos v prosinci to bude 8 let, kdy Vendulu Pizingerovou (48) navždy opustila její maminka Jaroslava Horová. V Den matek na ni ředitelka Kapky naděje zavzpomínala a na svůj instagramový profil přidala společný snímek, ke kterému napsala dojemné vyznání.

„Máma, matka, mamka, maminka. Dnes je den matek, ale matky nás doprovází každý den...ta moje určitě. Čím déle tu není, tím častěji na ní myslím...," svěřila se Vendula.

„Každá z nás někdy byla nespravedlivá, ale s ohledem času je to jedno. Taky jako máma dělám chyby a dělat je budu! Doufám, že budou vyváženy láskou, jako u mojí mámy,“ píše blondýnka, která se za pár měsíců stane znovu maminkou. „Tak, už se moc dojímám... Myslím, že by moje mamka tedy koukala, jak se mi zamotal život! Nevím, co by mi řekla, ale měla by pravdu,“ uzavírá dojatá Vendula.

Paní Jaroslava Horová zemřela po boji s rakovinou plic v prosinci roku 2012 ve věku 72 let. ■