Evu Holubovou (61) neodradí ani zapáchající voda: Oblékla plavky a vyrazila se otužovat

Otužováním si zlešpuje imunitu. Foto: Instagram E. Holubové

„Jde to a ne, že ne! Včera zase krásná koupačka. Ale trochu smrádeček-rybina. Nevíte o nějakém čistém koupání u Prahy,“ ptala se svých příznivců na sociální síti herečka, která se znovu vrátila k natáčení Slunečné, které bylo kvůli pandemii pozastaveno.

Přesto, že letos oslavila 61. narozeniny, postavu v plavkách by jí mohla závidět kdejaká vrstevnice. Oblíbená herečka si ale jako každá žena umí na sobě najít chyby. „Musím začít běhat. A zhubnout! Vypadám jako bedna, kysna a je to nezakrytelný! To se můžu stavět jako Ivana Trumpová, ty kila nám to nezakryje,“ vtipkovala Holubová.

Neztrácí ovšem optimismus, který na ní její fanoušci milují. Svými příspěvky na Instagramu jim pravidelně zlepšuje náladu, a tak i nyní přihodila tip, který ji i v těchto dobách udržuje v dobré náladě. „Kolem toho koronaviru je teď tolik spekulací, že se bojím, že mi to sežere mozek. Polopravdy jsou pro nás laiky nebezpečný, musím si proto zaměstnat svou mysl něčím, kde nemůžu úplně zblbnout. Soustředit se na práci a na hubnutí + zlepšování kondice + pokračování v otužování = posilování imunity,“ prozradila herečka. ■