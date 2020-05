Myslela si, že se jí to netýká: Zpěvačka z první řady SuperStar má koronavirus, co o nemoci řekla?

Madalena Joao Foto: archiv M.Joao

„Žijeme napůl v Praze a napůl v Brně. Na konci dubna jsem cestovala autobusem domů a po návratu mi začalo být zle. Nevím, kde jsem se nakazila, možná ve vlaku nebo v autobuse, kde si hodně lidí při dlouhé cestě sundávalo roušky. Na to už nyní ale nepřijdu,“ sdělila nám zpěvačka s tím, že před 11 dny začala pociťovat příznaky nemoci.

„Po návratu mě začala bolet hlava a měla jsem teplotu 38. Myslela jsem si, že je to chřipka,“ svěřila zpěvačka, která šla po doporučení hygieny na testy. S výsledky volali již 30. dubna a sdělili jí, že je pozitivní. Od minulého čtvrtka si tuto zprávu od lékařů vyslechla i její maminka, se kterou byla v jedné domácnosti.

„Naštěstí jsme měly lehčí průběh nemoci. Měly jsme teplotu a pociťovaly únavu, tu máme stále a také jsem ztratila chuť a čich. Necítím ani parfém, když se s ním navoním. Doufám, že se to zlepší,“ popsala zpěvačka a dodala, že neměla kašel a jen jí občas trochu šimrá na plicích. Na rady lékařů probíhala léčba jako při normální chřipce. „Hodně vitamínů, ovoce, odpočinek a paralen,“ řekla Madalena s tím, že nyní byla na druhých testech a čeká, jak dopadnou.

„Nemůžu už číst ty komentáře na sociálních sítích. Může se to opravdu týkat úplně každého. I já jsme si říkala, že už mohu cestovat. Myslím, že by si měl každý dávat opravdu pozor a dodržovat veškeré rady týkající se hygieny,“ svěřila Madalena, která doufá, že se situace brzy zlepší a bude se moct vrátit do práce. „Hraji v Janáčkově divadle v Brně, už teď se těším na novou sezónu, kdy se vrátím do opery Růžový kavalír,“ dodala zpěvačka. ■