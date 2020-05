Dara Rolins opustila karanténu: První kšeft si mohla dovolit popová diva absolvovat rovnou bez roušky

Jak prožívá karanténu Dara Rolins? Super.cz

Víc jak dva měsíce strávila Dara Rolins (47) v domácí karanténě se svou dcerou Laurou. S postupným uvolňováním opatření už ale začala popová diva pracovat. Na svou první práci to zpěvačka neměla daleko, setkali jsem se s ní na focení kampaně v obchodním centru nedaleko jejího domu v Tuchoměřicích.

„Je to poprvé, kdy na sobě ani nemám roušku. My všichni, kdo jsme na tomto natáčení, tak jsme podstoupili test, abychom si mohli být takhle nablízku,“ vysvětlila nám hned zkraje rozhovoru Dara absenci ochranného prostředku, který je pro nás všechny nyní nutnou výbavou.

Jak už to tak bývá, vše zlé je k něčemu dobré, a tak i na koronavirové pandemii našla umělkyně pozitivní body. „To, že nepracuji, mi zkomplikovalo život, asi ale nejsem jediná. Na práci si musím počkat. Na druhou stranu jsem strávila opravdu kvalitní čas s Laurou a já si to velmi užívám. Myslím si, že to pro mě mělo výrazné plus,“ říká.

Daře vyhovovalo, že konečně zvolnila tempo. „Tím, že jsem akční a pořád mezi lidmi, tak mi velmi pomohlo, když se všechno kolem zklidnilo. I moje tělo to ocenilo. Nebyla to dovolená v v podobě třídenního víkendu, ale příjemně jsem si odpočinula a dělala jsem věci, které člověk za normálních okolností nestíhá.“

Období bez koncertů využila Rolins ke kreativní činnosti. „Moje hlava je stále aktivní, a to třeba i když spím. Mám v notesu několik dalších myšlenek, slov, rýmů. Na diktafonu několik nových melodií. Byla jsem už několikrát ve studiu, abych to zaznamenala. Myslím, že z těch nápadů vzniknou písničky,“ řekla nám Dara Rolins, která bude brzy natáčet vizuální stránku nového songu. ■