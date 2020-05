Jaromír Jágr o natáčení klipu s Farnou: Škoda, že jsem nedostal větší prostor, mohl jsem ukázat svůj talent

Ewa Farna a Jaromír Jágr Foto: Instagram E. Farne

Nejen na ledě, ale i před kamerou si vede Jaromír Jágr (48) velmi dobře. Na spolupráci s ním zavzpomínala Ewa Farna (26), která si ho jako speciálního hosta přizvala do klipu Na ostří nože. Jágrova účast byla přitom po celou dobu nejistá, na pozvání v poslední chvíli kývnul, z čehož zůstala v šoku i samotná zpěvačka.

„Klip byl už před vydáním, kdy mi odepsal na SMS Jaromír Jágr, že se mu song líbí a jde do toho. Tak jsem klip stáhla z procesu, dotočili jsme Legendu a pak ho až vypustili,“ podělila se o zajímavost Farna a na svůj instagramový profil připojila i společnou fotku.

Samotné natáčení trvalo údajně jen dvě minuty, ve výsledném klipu se objevil pouze na pár sekund, ale jak zpěvačka sama říká, stálo to za to. S oblibou na něj vzpomíná i hokejista, který by si příště troufnul na náročnější roli. „Škoda, že jsem v klipu nedostal větší prostor, mohl jsem ukázat svůj talent,“ reagoval na snímek s humorem Jágr.

Toho se ale okamžitě chytil šprýmař Libor Bouček (39), který si ve videoklipu zahrál také. „Bohužel jsem dostal prostor já, a tím ten tvůj ubral,“ vystřelil si z Jágra moderátor.

V klipu se objevilo i několik dalších známých tváří, například Tomáš Klus (33), Adam Mišík (23), Ben Cristovao (32), zpěvačka Debbi nebo kapela Mandrage. ■