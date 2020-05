Sexy zpěvačka dala nahlédnout pod svoji průhlednou blůzku, pod kterou si po dlouhé době oblékla podprsenku

Rita Ora Profimedia.cz

Odbarvená kráska je proslulá nejen svým silným hlasem, ale také tím, jak sexy umí být ve videoklipech a na snímcích, které sdílí se svými fanoušky.

Na poslední fotce poodhalila, jaké nosí spodní prádlo. Není to totiž časté, že by na sobě měla podprsenku. Rita většinou vyráží bez ní a nechává své přírodní vnady vyniknout v průhledných materiálech, které si tak oblíbila.

Zpěvačka před časem vypustila do světa další hit, který pro ni napsal skotský zpěvák Lewis Capaldi. Ve videoklipu k písni How To Be Lonely je jednu chvíli dokonce úplně nahá a koupe se ve zlaté tekutině, která její tvary ještě více zvýrazňuje.